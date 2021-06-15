Главный архитектор Москвы: амфитеатр у Политеха не должен повторить историю "Хохловки"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Амфитеатр около Политехнического музея в центре столицы вряд ли повторит историю Хохловской площади. Такое мнение выразил во вторник в интервью ТАСС главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Если не поселить некого оператора места, который будет какие-то сервисы предоставлять, заботиться об этой территории, то спонтанно она может приобретать какие-то нежелательные девиации. Похожее [на Хохловскую площадь] по структуре и масштабу место - амфитеатр около Политехнического музея. Проект реализован, просто музей еще не запущен. Уверен, что это место будет абсолютно нормальным образом функционировать, потому что есть оператор в виде музея - есть тот, кто его считает своим, помимо города, реституцией занимается. Думаю, что это будет живое пространство, востребованное, безусловно, но застрахованное от какой-то тусовки, которая будет вызывать отталкивающее ощущение, как это случилось с "Ямой на Хохловке", - сказал Кузнецов.

Масштабная модернизация здания Политеха началась в 2013 году. Работы ведутся согласно концепции, предложенной японским архитектором Дзюнъя Исигами. Реставрация и реконструкция Политеха должны были завершиться в конце 2020 года. Планировалось, что в северном дворе музея установят проекторы и экраны для проведения лекций и кинопоказов, а в южном будет создана семейная интерактивная зона, а также там обновят лектории и другие залы. К концу 2019 года были отреставрированы все фасады, открыт амфитеатр перед северным фасадом, а также проход от амфитеатра к метро.

Общественное пространство на Хохловской площади появилось два года назад. Более 10 лет назад во время строительства площади здесь был обнаружен фрагмент стены Белого города - участка третьей крепостной стены Москвы, возведенной зодчим Федором Конем в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала, ее разобрали.

Яма - неофициальное название Хохловской площади в конце Покровского бульвара. Пространство представляет собой археологический парк-амфитеатр, который создали на месте запруженного котлована. Площадь открылась осенью 2017 года. Над обустройством площадки работала КБ "Стрелка".

В 2019 году некоторые СМИ сообщали, что площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, многие из которых употребляли алкогольные напитки, в связи с чем там неоднократно возникали конфликтные ситуации между отдыхающими и местными жителями, а также представителями общественных организаций, следящих за соблюдением порядка. По сообщениям СМИ, активисты движения "Лев против" в мае - июне этого года устроили в "Яме" несколько рейдов, в результате которых полиция задерживала людей за распитие спиртного.