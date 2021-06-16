Бумажные сертификаты о вакцинации не потребуются при проверке организаций Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бумажные сертификаты о вакцинации работников от коронавирусной инфекции не потребуются для проверки организаций. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

"Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины", - сказала Ракова.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы до 1 июля создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, установленных в постановлении главного санитарного врача города.