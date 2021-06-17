Более 240 тыс. москвичей старше 60 лет получили бонусные карты после вакцинации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 240 тыс. жителей Москвы старше 60 лет после первой прививки от COVID-19 получили подарочную карту либо промокод на 1 тыс. рублей. Всего участники поощрительной программы получили более 240 млн баллов, которые могут использовать при покупке товаров и услуг в магазинах - партнерах программы "Миллион призов", сообщил ТАСС в четверг глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Участниками программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе" стали более 240 тыс. человек. Каждый из них получил сертификат на 1 тыс. баллов, которые можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах - партнерах программы", - сказал Платонов.

Программа рассчитана на горожан старше 60 лет, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 до 1 июля или уже прошли оба этапа вакцинации. Так, каждый москвич старше 60 лет, посетив поликлинику, место работы выездной бригады вакцинации или павильон "Здоровая Москва" в период с 27 апреля по 1 июля, сможет получить подарочную карту или баллы в электронном виде (в этом случае необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru и ввести номер полиса ОМС) и потом обменять их на промокод. Те, кто сделал первую прививку до 27 апреля, могут стать участниками акции только посредством регистрации на сайте программы.

13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

16 июня Собянин уточнил, что всего в Москве вакцинировались более 1,8 млн человек. Вакцинация против коронавируса в столице началась 5 декабря 2020 года.