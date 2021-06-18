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Пожарные потушили возгорание на металлобазе в Некрасовке

Его площадь составила 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожар, возникший в Некрасовке, потушен, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ. 

"В 00:25 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке. 

Мобильная лаборатория главка МЧС, работавшая на месте пожара, не выявила превышения вредных веществ в атмосфере. 

Ранее сообщалось, что в 22:27 в поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Изначальная площадь возгорания составляла 120 кв. метров. Позже площадь увеличилась до 300, а затем и до 1 тыс. кв. метров. 

Со своей стороны источник ТАСС уточнил, что горит металлобаза, где хранится различный металлолом, например, холодильники. Там же имеется тара с маслом, периодически происходили взрывы. Существовала угроза распространения огня на газовые баллоны. К тушению привлекался пожарный поезд.

В новость были внесены изменения (00:49) - добавлена информация о ликвидации возгорания

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