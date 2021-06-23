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Пандемия COVID-19

Только 6% вопросов в кол-центр правительства Москвы касаются системы QR-кодов

Большинство звонков связаны с вопросами, касающимися государственных услуг, работы портала mos.ru и получения справочной информации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Резкого повышения нагрузки на горячую линию столичного правительства после объявления об обязательном COVID-free режиме для ресторанов нет, вопросы о QR-кодах составляют чуть более 6%. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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"Сегодня из общего числа принятых на линии звонков вопросы о QR-кодах составили чуть более 6%, резкого повышения нагрузки на линию в связи с этим на данный момент не наблюдается. Большинство звонков по-прежнему связаны с другими вопросами, касающимися государственных услуг, работы портала mos.ru и получения справочной информации", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что по вопросам, касающимся получения и использования QR-кодов для прохода в заведения общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек, горожане могут обратиться в Единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

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