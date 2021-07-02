Власти Москвы ожидают взрывного роста конгрессной деятельности после снятия ограничений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Взрывной рост конгрессной деятельности ожидается в Москве после постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, считает замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе.

"Москва - один из немногих городов, которая не прекратила вкладываться в развитие своей инфраструктуры во время пандемии, не сократила инвестиционные затраты. Я полагаю, что это скажется в том числе на дальнейшем росте Москвы в рейтинге городов, проводящих конгрессные мероприятия. Поскольку очень много проектов в крупных столицах было заморожено в связи с тем, что во время пандемии активность сократилась на 70-80%. Москва, базируясь на собственных планах развития, продолжила вкладываться. В этом смысле мы ожидаем такого взрывного роста конгрессной деятельности в Москве, после того как ограничения у нас постепенно будут сниматься", - сказал Дридзе на Московском урбанистическом форуме в пятницу.

Он отметил, что уже сейчас наблюдается интерес к Москве как к локации для проведения конгрессных мероприятий.

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.