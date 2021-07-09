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Движение поездов на МЦД-2 восстановили в реверсивном режиме

Ранее сообщалось, что на центральном участке МЦД-2 приостановлено движение в обе стороны из-за остановки поезда на станции Москва-Товарная
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) восстановлено в реверсивном режиме по одному пути. Об этом сообщается в пятницу в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Восстановлено движение в реверсивном режиме по одному пути. Приоритет будет отдан поездам в сторону области. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на центральном участке МЦД-2 приостановлено движение в обе стороны из-за остановки поезда на станции Москва-Товарная по техническим причинам.

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