В поликлиниках Москвы на ближайшие дни свободны до 30% слотов для вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 30% свободных окон для записи на вакцинацию от коронавируса есть в московских поликлиниках на ближайшие дни. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Еще недавно на базе городских поликлиник функционировало 100 центров вакцинации, сегодня их 119, а время работы было увеличено до 22:00. В результате в 105 поликлиниках даже на завтра есть свободные слоты для записи, а на второй и следующие дни есть около 30% свободных окон для записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без записи сделать прививку от коронавируса можно в 45 павильонах "Здоровая Москва", которые работают ежедневно с 08:00 до 21:00, но по факту принимают до последнего посетителя. Медработники в павильонах "Здоровая Москва" могут принимать в два раза больше посетителей при увеличении спроса.

Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Всего в Москве более 300 пунктов вакцинации. Кроме этого, открылся крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", в большинстве своем предназначенный для работы с иностранными гражданами, пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день. Более того, иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.

"Таким образом, в столице обеспечен беспрерывный процесс вакцинации всех желающих. Оперштаб обращается к горожанам: воспользуйтесь широчайшими возможностями для вакцинации в столице - сделайте прививку от COVID-19, чтобы защитить себя и своих близких", - добавляется в материале.