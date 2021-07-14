Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в среду. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 14 июля ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем 14 июля до конца дня. По прогнозам синоптиков, 14 июля с 15:00 мск и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили советуют вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.