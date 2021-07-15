Власти Москвы одобрили бизнесу более 5 тыс. заявок на рекламу по льготной стоимости

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили столичным предпринимателям свыше 5 тыс. заявок на рекламу по льготной стоимости, программа продлена до конца августа. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

В столице принимают заявки от предпринимателей на рекламу по сниженной цене на сервисах "Яндекса". Специальная субсидия от правительства Москвы позволяет компенсировать будущие затраты компании. Участвовать могут предприятия или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в столице и имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза. В списке также салоны красоты, автосервисы, кафе или любые другие точки продаж.

"Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тыс. раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой привела пресс-служба.

Участники программы сначала проходят бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а потом получают двухмесячную рекламную подписку. Предприниматель вносит 10% стоимости подписки, а остальное компенсирует правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс". Когда подписка закончится, ее можно продлить за полцены на три или шесть месяцев.

По данным департамента, в топ-5 отраслей, где эта субсидия оказалась наиболее востребованной, вошли гостиничный бизнес, салоны красоты, магазины цветов, стоматологии и автосервисы.

С субсидиями для предпринимателей от правительства Москвы можно ознакомиться на сайте cashback.moscow.business. В этом году столичному бизнесу уже одобрено 559,5 млн рублей в виде субсидий и грантов. Рассмотрение заявок продолжается, уточнили в пресс-службе.