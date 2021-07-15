Москвичей предупредили о грозе и кратковременных дождях до конца дня

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупреждает о грозе, усилении ветра и кратковременных дождях в четверг до конца дня.

"15 июля с 13:00 до 23:00 в столице ожидаются гроза с порывами ветра до 17 м/с и кратковременный дождь", - сообщает департамент в своем Telegram-канале.

В департаменте рекомендуют во время грозы не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы.

"Если гроза и сильный дождь застали вас в автомобиле, прекратите движение, заглушите двигатель, плотно закройте окна и двери и включите аварийные огни", - советуют в департаменте. Во время непогоды может быть затруднено движение и повышается риск аварий. Кроме того, рекомендуют отойти на расстояние 30 м от велосипеда или мотоцикла, чтобы переждать непогоду. "В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112", - добавили в департаменте.

Ранее в четверг Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 17 м/с в ближайшее время и до конца суток.