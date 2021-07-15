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В МЧС предупредили о грозе с градом и сильном ветре до конца дня 15 июля в Подмосковье

В связи с непогодой спасатели просят жителей не прятаться под деревьями и высокими металлическими конструкциями

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 17 м/с в ближайшее время и до конца суток в Московской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 15 июля с 13:00 и до конца суток местами по Московской области ожидается гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС просят жителей не прятаться под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Лучше на время грозы отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.

Водителям на дороге нужно быть предельно внимательными, машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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