В Москве планируют открыть 14 гостиниц в 2021 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Четырнадцать гостиниц планируют открыть в Москве в 2021 году, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В начале года заработали сразу три гостиничных комплекса: на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке. Всего на 2021 год намечено открытие 14 отелей, что говорит об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в Москве. Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году - уже девять", - рассказала Сергунина.

Она добавила, что общее число работающих в Москве гостиниц и других средств размещения сохраняется на прежнем уровне - 1,7 тыс. Столько же было в 2019 году. "В начале пандемии часть из них закрылась, но благодаря мерам поддержки и программам для отрасли большинство возобновили работу", - рассказала Сергунина.