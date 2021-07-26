Москва представит турпроекты на двух отраслевых выставках за рубежом в 2021 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва примет участие в двух отраслевых международных выставка в 2021 года, где представит свои проекты в туристической сфере. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Комитет по туризму Москвы примет участие по меньшей мере в двух отраслевых офлайн-мероприятиях. Это международная туристическая выставка WTM London и выставка делового туризма IBTM World в Барселоне", - рассказала Сергунина.

Она добавила, что до пандемии, в 2019 году, Москва уже презентовали свои программы на обеих площадках. Тогда на стенде столицы в общей сложности было представлено 50 компаний, прошло свыше 1 тыс. деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами.

"Сейчас мы планируем представить более 60 игроков туристического рынка Москвы и крупные городские проекты, включая сервис Russpass и наш совместный проект с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений". Заодно посетители столичного стенда узнают о предстоящем выпуске гида Michelin по Москве и проведении в нашем городе гала-церемонии международной премии World Travel Awards", - добавила Сергунина.