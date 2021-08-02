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Движение на Минской улице в Москве восстановили

Ранее сообщалось о ДТП с пятью автомобилями на Минской улице, пострадали три человека

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Движение на Минской улице в Москве восстановлено после столкновения пяти автомобилей. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее на Минской улице, в районе вл. 2А по направлению к Кутузовскому проспекту, столкнулись пять автомобилей, один из автомобилей опрокинулся на бок. По предварительной информации, пострадали три человека. Движение было затруднено на 1,3 км.

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