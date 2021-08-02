На Минской улице в Москве столкнулись пять автомобилей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столкновение пяти автомобилей произошло на Минской улице в Москве, одна из машин опрокинулась на бок. Движение затруднено, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Минской улице, вл. 2А по направлению к Кутузовскому проспекту столкнулись пять автомобилей. Один из автомобилей опрокинулся на бок", - говорится в публикации. Движение затруднено на 1,3 км.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека.

"По предварительной информации, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

В управлении ГИБДД агентству пояснили, ДТП произошло, когда водитель Hyundai Porter не справился с управлением и столкнулся с тремя другими автомобилями. Из-за этого одно авто отбросило на встречную полосу, где оно столкнулось с еще одной машиной.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что авария произошла около 12:40. По предварительным данным ведомства, пострадали два человека, их передели медикам для осмотра. Проводится проверка. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что у пострадавших нетяжелые травмы.