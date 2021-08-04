Более 42 тыс. пожилых москвичей получили наборы "С заботой о здоровье"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Наборы "С заботой о здоровье" получили свыше 42 тыс. москвичей старше 65 лет, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Получать подарки стало гораздо удобнее: с 26 июля коробки здоровья начали выдавать в Гостином Дворе, а через два дня открылись пункты выдачи в городских поликлиниках. За первую неделю работы этих пунктов там выдано уже более 16 тыс. подарочных наборов, еще более 25 тыс. человек получили их в районных центрах социального обслуживания", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что число участников акции значительно выросло из-за того, что количество пунктов выдачи было увеличено почти в два раза. Так, ежедневно привитым от коронавируса пожилым москвичам раздают в среднем 4,5 тыс. наборов, а раньше в день их получали не более 2 тыс. человек.

Самыми активными оказались жители Северо-Восточного округа, где подарочные наборы получили более 5 тыс. человек.

По условиям акции, набор "С заботой о здоровье" могут получить пенсионеры старше 65 лет, сделавшие прививку первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 1 октября 2021 года, после чего завершившие вакцинацию. Для его получения потребуется предъявить паспорт, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде и сертификат на подарочный набор, который выдается в пунктах вакцинации после введения второго компонента.

В набор входят необходимые материалы для поддержания здорового образа жизни: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое.