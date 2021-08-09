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Спасатели сняли с дерева в московском парке женщину, не желавшую спускаться

Женщина залезла на дерево и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. Таким образом она протестовала против строительства дома около парка
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели с помощью пожарной лестницы спустили вниз девушку, которая днем залезла на высокое дерево в московском парке и отказывалась спускаться, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка.

"Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение", - рассказал собеседник агентства.

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