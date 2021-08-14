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В Москве установили личность оставившей в мусорном баке в центре пакет с младенцем

Ее доставили в отделение

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Личность женщины, оставившей в мусорном контейнере в центре Москвы пакет с новорожденной девочкой, установлена. Прокуратура Москвы разместила в своем Telegram-канале соответствующее видео.

"На видео 41-летняя женщина. Именно она оставила пакет с новорожденной дочкой в мусорном контейнере. В ближайшее время ее опросит прокурор", - сообщает надзорное ведомство.

В пресс-службе столичной полиции уточнили ТАСС, что женщину доставили в отделение. "Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГУ МВД.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время мать ребенка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Следствием возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью ребенка.

В субботу в мусорном контейнере на улице Усачева была найдена новорожденная девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенок госпитализирован, его осматривают врачи.

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