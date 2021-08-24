Выход для посетителей Кремля через Спасскую башню будет закрыт с 26 августа по 5 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выход через Спасскую башню будет закрыт для посетителей Московского Кремля с 26 августа по 5 сентября в связи с проведением фестиваля на Красной площади. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с проведением на Красной площади международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в период с 26 августа по 5 сентября 2021 года выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free". Как сообщалось ранее, в связи с фестивалем с 22:00 мск 25 августа до 08:00 мск 6 сентября планируется полное перекрытие движения на участке ул. Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также на проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.

ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.