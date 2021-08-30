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На юго-востоке Москвы после очередной массовой драки задержали 10 человек

Всем участникам конфликта назначили административное наказание в виде штрафов от 500 до 1000 рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Десять человек задержаны за массовую драку около строительной площадки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по району Некрасовка поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки на улице Маресьева между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены все участники конфликта", - говорится в сообщении.

В отношении 10 человек составлены протоколы об административной ответственности за мелкое хулиганство. "Всем участникам конфликта назначено административное наказание в виде штрафов от 500 до 1000 рублей", - отметили в полиции.

В минувшую субботу после очередной массовой драки с участием мигрантов в центре Москвы мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что власти следят за ситуацией с нарушающими порядок мигрантами, и призвал гостей столицы вести себя подобающим образом. По его словам, за несколько месяцев возбуждено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в РФ.

Возбудили дело после массовой драки мигрантов в центре Москвы, где задержали 49 человек
Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство". По ней предусматривается штраф, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет
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