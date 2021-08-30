На юго-востоке Москвы после очередной массовой драки задержали 10 человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Десять человек задержаны за массовую драку около строительной площадки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по району Некрасовка поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки на улице Маресьева между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены все участники конфликта", - говорится в сообщении.

В отношении 10 человек составлены протоколы об административной ответственности за мелкое хулиганство. "Всем участникам конфликта назначено административное наказание в виде штрафов от 500 до 1000 рублей", - отметили в полиции.

В минувшую субботу после очередной массовой драки с участием мигрантов в центре Москвы мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что власти следят за ситуацией с нарушающими порядок мигрантами, и призвал гостей столицы вести себя подобающим образом. По его словам, за несколько месяцев возбуждено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в РФ.