Еще на пяти линиях мосметро подключили к тестированию Face Pay

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Тестирование Face Pay запустили еще на пяти линиях московского метрополитена. Теперь тест-драйв системы оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникете проходит на девяти литиях столичной подземки, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня мы подключили к тестированию Face Pay еще 5 линий мосметро (теперь их 9) - и мы расширяем группу тестировщиков", - говорится в сообщении.

На данный момент Face Pay доступен на следующих линиях московского метро: Калининская, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая, Замоскворецкая и других.

"Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий мосметро. Среди них - самая востребованная, Таганско-Краснопресненская. Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией "Время ранних", чтобы сделать поездку на метро дешевле - 23 рубля вместо 46. У пассажиров должно быть больше способов оплаты проезда, в том числе с использованием передовых технологий - такую задачу перед нами поставил мэр Москвы, - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay станет доступна на каждой станции московского метрополитена с 15 октября.