Движение поездов восстановили на Ярославском направлении МЖД

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Движение электропоездов восстановили после задержки на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Движение электропоездов на Ярославском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники принимают меры для ввода его в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее несколько электричек, движущихся в сторону области на Ярославском направлении МЖД, задерживались в связи с незапланированной остановкой одного из поездов.