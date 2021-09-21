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Движение поездов восстановили на Ярославском направлении МЖД

Движение электропоездов осуществляется в штатном режиме, железнодорожники принимают меры для его ввода в график

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Движение электропоездов восстановили после задержки на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Движение электропоездов на Ярославском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники принимают меры для ввода его в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее несколько электричек, движущихся в сторону области на Ярославском направлении МЖД, задерживались в связи с незапланированной остановкой одного из поездов.

Теги
Россия
Ряд электричек задерживается на Ярославском направлении МЖД в сторону области
Электрички задерживаются в связи с незапланированной остановкой одного из поездов
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