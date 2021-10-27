Бесплатные экскурсии и мастер-классы организуют на Останкинской башне в честь ее 54-летия

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Праздничную подсветку. бесплатные экскурсии и мастер-классы организуют на Останкинской телебашне в честь 54-летия со дня ее сдачи в эксплуатацию, которое отмечается 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"5 ноября с 18:00 до 23:00 на Останкинской башне включится праздничная архитектурно-художественная подсветка, а на медиафасаде появится поздравительная открытка. [Также] в 17:00 на смотровой площадке на высоте 337 м будут подведены итоги фотоконкурса "Останкинская башня глазами Москвы", который был анонсирован в этом году на День города и закончится в день рождения Останкинской башни специальным событием - мастер-классом по видовой сьемке от фотографов-блогеров. Впервые работы жителей столицы - победителей конкурса украсят один из интерактивных мультимедийных модулей на смотровой площадке, где их смогут увидеть сотни тысяч посетителей Останкинской башни", - сообщили в пресс-службе.

6 и 7 ноября в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 на Останкинской башне будут проходить бесплатные экскурсии для посетителей. В фойе будут набираться группы, которым проведут обзорную экскурсию по всему комплексу: гиды расскажут об истории строительства, инженерных особенностях телебашни, сориентируют по главным достопримечательностям города, которые видны со смотровой площадки. Гостям необходимо приобрести входной билет на заданный слот времени на официальном сайте телебашни.

"Специально ко Дню рождения башни с 1 по 7 ноября в социальных сетях будет запущен фотопроект "Красота и история 60-х", созданный Останкинской башней совместно с Retrolooks и модным фотографом Олимпией Орловой. Впервые экскурсоводы и администраторы Останкинской башни превратятся в прекрасных жительниц 1967 года", - добавили в пресс-службе РТРС.

Кроме того, с 1 ноября посетить Останкинскую башню станет возможно по сниженным ценам, действующим в утренние часы будних дней (в 10:00 и в 11:00). Члены многодетных семей, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий теперь смогут платить меньше. При покупке билетов на официальном сайте Останкинской башни (www.tvtower.ru) начнет действовать скидка в 10%.

C 28 октября посещение Останкинской башни возможно только при предъявлении QR-кода, с обязательном соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Ресторанный комплекс "Седьмое небо" временно приостановил свою работу. Количество посетителей Останкинской башни сокращено на 50%, заключили в пресс-службе.