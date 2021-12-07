Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 70%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большая кольцевая линия Московского метрополитена готова на 70%. Полностью кольцо должно замкнуться в 2023 году, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Две трети, даже больше, 70% этого гигантского, сложнейшего проекта реализованы. Остается 30% - это 9 станций, которые, безусловно, в основном построим уже в следующем году, и, надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать уже в полноценном режиме", - сказал Собянин во время открытия десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ).

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, во вторник в Московском метрополитене впервые со времен ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в 1935 году было открыто сразу десять станций.

"Новый участок Большой кольцевой линии серьезно улучшит транспортную доступность десятков районов на западе и юге Москвы. Пассажиры получают десятки новых вариантов поездок по городу. Для многих из них время в пути сократится до 35-45 минут. Это беспрецедентное снижение времени в поездках по городу", - отметили в мэрии. Там добавили, что с 2011 года построено уже 100 новых станций метро и МЦК, московская подземка стала в 1,5 раза больше. Количество действующих станций выросло до 281.

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на участке от станции "Мневники" до открытой после реконструкции "Каховской". Участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя новые станции: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино". Одновременно первых пассажиров приняла новая станция "Аминьевская" будущего МЦД-4, которая расположена на Киевском направлении МЖД.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. Ранее было введено 12 станций БКЛ, теперь их количество достигло 22.