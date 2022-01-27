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На МЦД-2 восстановили движение на центральном участке между "Курской" и "Дмитровской"

Движение на участке было приостановлено по техническим причинам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Движение поездов восстановили на центральном участке между станциями "Курской" и "Дмитровской" МЦД-2. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движение на центральном участке между станциями "Курская" и "Дмитровская" МЦД-2 по техническим причинам приостановлено.

"Восстановлено движение на центральном участке D2. Диаметральные поезда снова следуют полным маршрутом. Для скорейшего ввода в график вместе с МЖД вынуждены вносить корректировки в расписание. Пожалуйста следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

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