Комитет по туризму Москвы будет курировать работу парка ВДНХ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет по туризму города Москвы под руководством Екатерины Проничевой будет курировать работу столичного парка ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставки.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 сентября Проничева стала руководителем вновь созданного в Москве Комитета по туризму и покинула должность главы выставки. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правительстве города, что вместо нее ВДНХ возглавит бывший начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров.
"Проводимые с 2014 года бережная реставрация и возрождение ранее угасавших территорий позволили ВДНХ стать значимым туристическим объектом. Сегодня это одно из самых популярных общественных пространств столицы России - как среди москвичей, так и среди гостей города. <...> Для дальнейшего развития, повышения туристической привлекательности и закрепления за ВДНХ статуса международного культурно-выставочного центра курировать работу Выставки будет Комитет по туризму города Москвы", - сообщается на сайте.
Там отмечается, что в ходе масштабных работ, охватывающих более 200 га, полностью восстановлены восемь исторических павильонов - объектов культурного наследия, проведены работы на фасадах 25 объектов, заменены 130 км инженерных сетей. Отремонтированы и полностью отреставрированы 14 фонтанов Главной аллеи и фонтан "Золотой колос", воссозданы исторические цветники Центральной аллеи.
После реставрации для посетителей открылся крупнейший космический музей России - центр "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34 "Космос". В кластере "Парк знаний" заработал образовательный проект "Техноград", где можно обучиться более чем 40 профессиям.