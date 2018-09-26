Пострадавшие в ДТП с автобусом в Подмосковье пассажиры смогут получить компенсации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие пассажиры рейсового автобуса, попавшего в аварию в городском округе Домодедово Московской области днем в среду, смогут получить компенсации в "СОГАЗе". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе страховой компании.

"Гражданская ответственность владельца рейсового автобуса, попавшего в ДТП на Домодедовском шоссе в Подмосковье, застрахована в АО "СОГАЗ". Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на выплаты", - сообщили в компании.

Компенсации также можно будет получить после завершения лечения. Размер выплат рассчитывается по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от ее характера.

Ранее сообщалось, что днем в среду легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Газель", который от удара врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 55 из Подольска. По данным ГУ МВД по Московской области и администрации Домодедовского городского округа пострадали 8 человек, всего в салоне автобуса были 12 человек. Были госпитализированы пятеро. Погибших или людей в тяжелом состоянии в результате ДТП не было.