Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М2 в Подмосковье

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Подмосковье, пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Инцидент произошел на трассе М2 "Крым" у поворота на подмосковный город Видное. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Газель", которой занесло от удара, после чего он врезался в рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали восемь человек", - сказали в пресс-службе.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, на место ЧП прибыли машины скорой помощи. "Передняя часть автобуса оказалась уничтожена практически полностью", - подчеркнул собеседник агентства. Движение в районе аварии серьезно затруднено.