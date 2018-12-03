В Москве начались рейды по выявлению контрафактного алкоголя перед Новым годом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы организовали предновогодние рейды по выявлению контрафактной алкогольной продукции, а также фактов продажи алкоголя в неположенное время. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Начиная с этой недели мы будем проводить рейды по проверке продажи не только контрафактного алкоголя, но и его продажи во внеурочное время. Мы будем делать это системно и комплексно. Цель не в том, чтобы провести тот или иной рейд, ситуация такая, чтобы людей, которые хотели бы прийти на мероприятия в нетрезвом состоянии, было меньше", - сказал Черников.

Ранее он сообщил, что продажа алкогольной продукции в Москве будет ограничена в новогодние праздники в местах массового пребывания людей.

Согласно действующему законодательству, в столице установлен полный запрет на розничную продажу всех видов спиртного, включая пиво, с 23:00 до 8:00 часов.