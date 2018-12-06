ЦОДД предупредил водителей Москвы о пробках из-за непогоды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Серьезные пробки ожидаются в течение всего дня в Москве из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня весь день будут плотные заторы из-за снегопада, гололеда и плохой видимости. В течение дня и вечером следует пользоваться городским транспортом - так коммунальная техника быстрее расчистит дороги, а вы не потеряете время в пути. Метро, МЦК и наземный транспорт работают штатно", - говорится в сообщении.