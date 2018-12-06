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ЦОДД предупредил водителей Москвы о пробках из-за непогоды

Ранее москвичей просили пользоваться общественным транспортом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Серьезные пробки ожидаются в течение всего дня в Москве из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня весь день будут плотные заторы из-за снегопада, гололеда и плохой видимости. В течение дня и вечером следует пользоваться городским транспортом - так коммунальная техника быстрее расчистит дороги, а вы не потеряете время в пути. Метро, МЦК и наземный транспорт работают штатно", - говорится в сообщении.

Ранее москвичей попросили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за снегопада.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в Москве минувшей ночью выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм. Как ранее сообщили в Комплексе городского хозяйства, последствия ночного снегопада в Москве ликвидировали 55 тыс. человек и около 7 тыс. единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.

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