Водителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москвичей попросили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за снегопада.

"В Москве идет снег, по прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в течение дня. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях", - сообщили в четверг в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе во время снегопада, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в Москве минувшей ночью выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.