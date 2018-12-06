Московский омбудсмен не получала обращений от объявившего голодовку таксиста

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Таксист, объявивший голодовку в знак протеста против ценообразования агрегаторов, не обращался к уполномоченному по правам человека в столице Татьяне Потяевой.

"Таксисты <...> ни один человек к нам не обращался, в том числе и этот (объявивший голодовку - прим. ТАСС). Но если вы обозначили эту тему, я приняла ваше обращение к сведению, сегодня-завтра мы к этой теме вернемся", - сказала Потяева, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал "360" сообщил, что московский таксист объявил голодовку. Он заявил, что не может работать в новых условиях, когда цены на поездки устанавливаются агрегаторами ниже себестоимости. По его словам, таксисты вынуждены работать по 12-14 часов в сутки без отпусков и больничных, что опасно для пассажиров. 3 декабря его увезли на скорой в больницу.

Представители транспортного комплекса Москвы призвали таксиста сформулировать свою позицию, которую власти столицы готовы передать агрегаторам и Министерству транспорта РФ.