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Пригородные поезда по Горьковскому направлению МЖД следуют по расписанию

С увеличенным интервалом следуют только три поезда

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по Горьковскому направлению Московской железной дороги (МЖД), нарушенное утром в понедельник по техническим причинам, восстановлено и происходит по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", - говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что в настоящий момент с увеличенным интервалом следуют три поезда. "Проводится работа по дальнейшему сокращению задержек", -сказали в пресс-службе.

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