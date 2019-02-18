Пригородные поезда по Горьковскому направлению МЖД следуют по расписанию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по Горьковскому направлению Московской железной дороги (МЖД), нарушенное утром в понедельник по техническим причинам, восстановлено и происходит по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", - говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что в настоящий момент с увеличенным интервалом следуют три поезда. "Проводится работа по дальнейшему сокращению задержек", -сказали в пресс-службе.