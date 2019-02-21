Сообщение о минировании здания Минобрнауки в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Взрывчатые вещества в здании Минобрнауки РФ на Люсиновской улице в центре Москвы не обнаружены, проинформировала в четверг пресс-служба министерства.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Министерства науки и высшего образования РФ, которое расположено по адресу: Люсиновская улица, дом 51.

"На электронную почту Министерства просвещения РФ по адресу: Тверская, д. 11, поступило анонимное электронное обращение о минировании здания, где в настоящий момент размещаются подразделения Министерства просвещения РФ и часть департаментов Министерства науки и высшего образования РФ. Организовано взаимодействие с органами МВД РФ и ФСБ РФ. Здание проверено кинологами, взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщила пресс-служба.