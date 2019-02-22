Закрытый участок Сокольнической линии метро Москвы планируют открыть на день раньше

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют открыть закрытый на ремонт участок Сокольнической линии метро от станции "Красносельская" до "Бульвара Рокоссовского" на сутки раньше. Об этом сообщил в пятницу замруководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин.

"Мы начали с Сокольнической линии, были действительно очень серьезные перекрытия, и, кстати, они завтра [23 февраля] снимаются. То есть чуть-чуть раньше, мы старались, как можно скорее убрать эти проблемы для движения и открыть [участок] пораньше", - сказал Евсин в прямом эфире телеканала ОТР.

Ранее сообщалось, что с 16 по 24 февраля для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского". В эти дни между закрытыми станциями курсируют бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта в эти дни перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.