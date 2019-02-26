Фестиваль "Московская масленица" пройдет на 23 площадках

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Московская Масленица" в 2019 году пройдет на 23 площадках, на которых каждый день будут проходить концерты и выпекаться блины, написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 по 10 марта встречаем весну с фестивалем "Московская масленица". Каждый день на 23 площадках по всему городу будут идти фольклорные концерты, спектакли проекта "Золотая маска" в городе", бесплатные экскурсии и выпекаться горы вкуснейших блинов", - написал мэр.

Ранее сообщалось, что жители и гости Москвы смогут бесплатно посмотреть около 350 спектаклей и концертов в рамках фестиваля "Московская Масленица". Также в этом году на "Московской Масленице" будет особенно много кулинарных школ - они откроются почти на всех участвующих площадках.

Об угощениях

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, мастера-пекари на фестивале будут готовить более 60 видов блинов со 150 начинками и топпингами. Впервые на "Московской Масленице" гости смогут попробовать арабские блинчики с начинкой, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане, чешские скрученные в трубочку блины паланчики, шведские блинчики рагмарук - название блюда переводится как "волосатый пончик", его готовят с добавлением картофельных хлопьев и многие другие виды блинов разных кухонь мира. Гостям предложат также разноцветные блины, например, розовый блин, цвет которому придает свекольный сок и черный блин, окрашенный чернилами каракатицы.

Кроме того, на фестивале будет представлено более 70 видов сыра, 30 видов деликатесов из мяса дичи, 40 видов рыбы и морепродуктов. В ресторанных шале можно будет попробовать более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы, в том числе традиционные дагестанские пельмени, кавказские лепешки, бельгийские вафли.

В пресс-службе добавили, что посетители смогут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. Бесплатные кулинарные мастер-классы для детей пройдут в теплых павильонах на площадях Революции и Славы, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская и на других площадках фестиваля. Всего в дни "Московской Масленицы" будет организовано 1,5 тыс. мастер-классов, в том числе 700 кулинарных.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году гостями "Московской Масленицы" стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.

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