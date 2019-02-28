Организация электронного голосования на выборах в Москве не потребует допфинансирования

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Организация экспериментального электронного голосования по выборам депутатов в Мосгордуму 8 сентября не потребует дополнительного финансирования из регионального бюджета. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Мосгоризбирком принял решение выделить 612 млн рублей на проведение выборов в Московскую городскую думу осенью 2019 года.

"На мой взгляд, больших расходов на организацию электронного голосования не будет. Расходы дополнительные могут возникнуть, например, на финансирование участковой комиссии. Если сопоставить организацию электронного голосования и создания дачных избирательных участков, то в первом случае расходы минимальные, я уверен, что мы уложимся в тот бюджет, который уже отвели на организацию выборов", - сказал Реут.

В прошлом году на проведение выборов мэра Москвы, когда впервые были организованы загородные избирательные участки в четырех близлежащих к Москве регионах, Мосгоризбиркому из столичного бюджета было выделено более 572 млн рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования можно будет распространить на всю страну, полагают в ЦИК.