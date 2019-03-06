Собянин предложил создать при ОП Москвы комиссию для обсуждения технологий "умного города"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать при столичной Общественной палате (ОП) комиссию по обсуждению технологий "умного города". Об этом он заявил в среду на IX Московском гражданском форуме.

Ранее член ОП, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложил создать при палате комиссию по информационным технологиям.

"Я против того, чтобы мы создавали в Общественной палате комиссию по информационным технологиям. Давайте, мы создадим еще комиссию по нанотехнологиям, микроэлектронике или еще чему-нибудь? Давайте, может быть, создадим комиссию, связанную с так называемым smart city, "умным городом", ведь нам же не сами по себе технологии надо обсуждать, а то, как эти технологии влияют на жизнь города в целом и на конкретного москвича", - сказал Собянин.

4 марта Минстрой РФ утвердил стандарт ведомственного проекта "Умный город". Проект стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.