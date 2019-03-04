Минстрой утвердил стандарт "Умного города"

"Мероприятия, указанные в <…> стандарте "Умного города", предусмотрены для реализации <...> в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек и населенных пунктах, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, и могут быть также реализованы в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек", - говорится в документе.

Стандарт дает рекомендации по внедрению цифровых технологий в сферы ЖКХ, общественной и экологической безопасности, формирования городской среды, управления дорожным движением. К базовым положениям стандарта, в частности, относится создание единого интеллектуального центра управления городским хозяйством, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение актуальных городских проблем, внедрение систем интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов, создание "умного" освещения, повышение энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений.

Помимо этого, стандарт предполагает распространение систем автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения и отслеживания перемещений городского транспорта и коммунальной техники. Кроме того, к базовым положениям стандарта относится внедрение интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц и развитие систем информирования граждан о чрезвычайных ситуациях через мобильные средства связи. Большинство мероприятий стандарта рекомендуется реализовать в 2024 году.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город". Выполнение обязательных пунктов стандарта будет увязываться с объемом субсидий регионам на благоустройство городской среды, ранее сообщал замглавы Минстроя Андрей Чибис.