Женщины получат скидку на проезд по канатной дороге в Москве 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Администрация канатной дороги в Москве в честь 8 марта предоставит женщинам скидку на проезд, сообщила в среду пресс-служба Московской канатной дороги.

Москва с высоты птичьего полета. Канатная дорога в "Лужниках" открылась для пассажиров

"Поздравляем женщин с наступающим Международным женским днем! К 8 марта Московская канатная дорога приготовила для представительниц прекрасного пола приятные сюрпризы. В честь праздника мы дарим всем женщинам скидку 8% на покупку билета для проезда на канатной дороге", - говорится в сообщении.

Кроме того, партнеры Московской канатной дороги будут дарить женщинам на станции "Лужники" подарочные сертификаты и сладкие комплименты.

Московская канатная дорога открылась 27 ноября 2018 года. Маршрут фуникулера проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги превышает 700 м.

Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час. На канатной дороге три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за пять минут.