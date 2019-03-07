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Пробки в Москве достигли восьми баллов

В ЦОДД сообщили о загруженности дорог у столичных цветочных рынков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уровень загруженности дорог в Москве достиг восьми баллов к 13:00 в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

"К цветочным рынкам сейчас сложно подъехать на машине, и в целом в Москве движение плотное.", - сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее ЦОДД призвал автомобилистов Москвы пользоваться общественным транспортом из-за пробок в преддверии 8 Марта.

Выезжать за город на личных автомобилях москвичам рекомендуется после 20:00.

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