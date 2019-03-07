Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 10 марта на время проведения митинга

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Участок от ул. Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова в Москве полностью перекроют 10 марта с 8:00 до 16:00 в связи с проведением митинга за свободный интернет, сообщается в аккаунте "Московский транспорт" в Twitter.

Ранее мэрия Москвы согласовала митинг сторонников свободного интернета 10 марта на площади Сахарова с 14:00 до 16:00. Количество участников - до 10 тыс. человек.

"Участок 1: ул. Маши Порываевой от Каланчевской ул. до Докучаева пер. Участок 2: пр. Академика Сахарова от Докучаева пер. до Садового кольца. Полное перекрытие 10 марта с 8:00 до 16:00", - говорится в сообщении.