Мэрия Москвы согласовала митинг за свободный интернет в столице

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мэрия Москвы согласовала митинг сторонников свободного интернета на 10 марта на площади Сахарова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в среду.

"Согласовали митинг численностью до 10 тыс. человек. В 13:00 сбор, с 14:00 до 16:00 митинг на площади Сахарова", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что тема заявлена "за свободный Интернет".

Ранее Telegram через канал служебных уведомлений распространил сообщение о предстоящем 10 марта в Москве митинге. В сообщении говорится, что акция проводится "в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета". "Похожие митинги проходят и в других городах России", - добавляется в нем.

Речь идет о законопроекте об устойчивой работе Рунета, который Госдума приняла в первом чтении 12 февраля 2019 года. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.

Документом предусматривается создание национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Под ней подразумевается "совокупность взаимосвязанных программно-аппаратных средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, в том числе включенных в российскую национальную доменную зону, а также авторизации при разрешении доменных имен". Требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования будет определять Роскомнадзор, который также будет отвечать за регистрацию лиц, уполномоченных формировать доменные имена, входящие в национальную доменную зону.