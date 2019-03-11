Открытие выделенной полосы на Кутузовском проспекте в Москве на 25% сократило число ДТП

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество аварий с городским транспортом на Кутузовском проспекте в Москве после открытия в декабре 2018 года выделенной полосы уменьшилась почти на четверть, сообщается в понедельник в Twitter Транспортного комплекса столицы.

"Открытие выделенной полосы для автобусов и такси на Кутузовском проспекте позволило: <...> снизить количество ДТП с городским транспортом на 25%; увеличить скорость движения пассажиров на 18%", - говорится в сообщении.

Новые выделенные полосы для общественного транспорта заработали на Кутузовском шоссе, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и Волгоградском проспекте в декабре. Протяженность полос составляет 2,42 км. Для их создания были выбраны одни из наиболее загруженных участков столицы.

По "выделенке" на участке Кутузовского шоссе от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД (Зеленоград) по направлению к Георгиевскому проспекту следуют автобусы пяти маршрутов, ими ежедневно пользуется более 5 тыс. человек. Вторая полоса проходит на 2-й улице Машиностроения от владения 14, строения 1 до съезда с Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект, по этому участку ходят автобусы четырех маршрутов, которыми также пользуются более 5 тыс. человек ежедневно.