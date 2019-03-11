Власти Москвы выделили два земельных участка под парковки у парка "Остров мечты"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) выделила два земельных участка общей площадью около 2,5 га под оборудование парковочных мест у самого крупного в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты", сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Два земельных участка под строительство паркингов входят в состав территории парка развлечений "Остров Мечты". Площадь одного из участков - 1,4 га, второго - 0,93 га. На них планируется возвести трехуровневые надземные паркинги площадью 43 тыс. кв. м и 29,5 тыс. кв. м соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, ГЗК одобрила выделение еще одного участка площадью 5,75 га под благоустройство.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города.

Парк развлечений "Остров мечты" площадью около 240 тыс. кв. м станет крупнейшим в Европе и Азии крытым всесезонным тематическим парком. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более 1,5 млрд рублей. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.