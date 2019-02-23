Первая очередь парка развлечений "Остров Мечты" в Москве может открыться ко Дню города

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года - инвестор сохраняет планы успеть к празднованию Дня города. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Работа идет в очень напряженном графике, более 2 тыс. строителей работают. Пока инвестор заявляет, что он все-таки к сентябрю, ко Дню города, закончит первую очередь проекта", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас активно строится траволатор через Проспект Андропова, чтобы обеспечить пешую доступность от станции метро "Технопарк" на территорию парка.

Парк развлечений "Остров мечты" площадью около 240 тыс. кв. м, станет крупнейшим в Европе и Азии крытым всесезонным тематическим парком. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более 1,5 млрд рублей. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.