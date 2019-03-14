Бланки ответов с полями для иероглифов разработали для ЕГЭ по китайскому языку в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бланки ответов на задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) с увеличенными полями для иероглифов разработаны для сдачи в Москве ЕГЭ по китайскому языку, который в 2019 году проводится впервые. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"Экзамен по китайскому языку, как и по остальным иностранным языкам, включает письменную и устную части, которые проводятся в разные экзаменационные дни. Для удобства написания иероглифов разработан специальный бланк ответов для задания второй части, который предусматривает увеличенные поля", - сказал он.

Как сообщалось, в этом году на участие в ЕГЭ по китайскому языку в Москве зарегистрировались около 150 человек. По мнению Кузьмина, в последующие годы количество участников этого госэкзамена будет расти.

"На мой взгляд, включение китайского языка в список предметов ЕГЭ - это социально значимое событие. Оно будет способствовать повышению интереса у школьников не только к языку, но и к китайской культуре в целом. Я думаю, что 150 человек для первого года - это хорошо, и что в последующие годы количество участников ЕГЭ по китайскому языку будет только расти", - отметил он, добавив, что выпускники, которые получат высокий балл на экзамене, смогут предъявить этот результат в профильных вузах, например, связанных с дипломатическими или торговыми отношениями.

Первый ЕГЭ по китайскому пройдет в досрочный (март- апрель), и в основной (май-июль) периоды сдачи экзамена. Для девятых классов экзамен по китайскому не предусмотрен.

Единый госэкзамен введен в РФ в 2009 году, когда вступили в силу поправки в закон "Об образовании", сделавшие ЕГЭ обязательным для всех выпускников школ.

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