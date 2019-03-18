Сообщение о минировании телецентра "Останкино" оказалось ложным

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не нашли взрывного устройства на территории телецентра "Останкино" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Специалисты проверили территорию телецентра на улице Академика Королева. Взрывных устройств или иных опасных для людей предметов не найдено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, неизвестный сообщил в администрацию телецентра о том, что там заложена бомба.

В последние месяцы неизвестные сделали ряд сообщений о минировании многих объектов инфраструктуры в Москве и других городах России. Экстренные службы нигде взрывных устройств не обнаружили.