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Сообщение о минировании телецентра "Останкино" оказалось ложным

Экстренные службы не нашли взрывного устройства в здании

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не нашли взрывного устройства на территории телецентра "Останкино" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Специалисты проверили территорию телецентра на улице Академика Королева. Взрывных устройств или иных опасных для людей предметов не найдено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, неизвестный сообщил в администрацию телецентра о том, что там заложена бомба.

В последние месяцы неизвестные сделали ряд сообщений о минировании многих объектов инфраструктуры в Москве и других городах России. Экстренные службы нигде взрывных устройств не обнаружили.

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