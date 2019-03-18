Телецентр "Останкино" проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрацию телецентра, расположенного на улице Академика Королева, о том, что там заложена бомба. На место прибыли специалисты экстренных служб. Информация о минировании проверяется", - сообщил собеседник агентства.

В последние месяцы неизвестные сделали ряд сообщений о минировании многих объектов инфраструктуры в Москве и других городах России. Экстренные службы нигде взрывных устройств не нашли.